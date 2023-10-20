Ekranların sevilen dizileri arasında yer almakta olan Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Yeni bölümleri kaçırmamak isteyen izleyiciler tarafından dizinin günü ve saati araştırılıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Sorusu, dizi hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümleri yoğun ilgi görüyor ve heyecanla takip ediliyor. 22 Haziran 2023 Perşembe tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Türk televizyon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz hakkındaki internet üzerindeki araştırmalar sürüyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman, saat kaçta başlıyor?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ HANGİ GÜN?

Kendi Düşen Ağlamaz her hafta Perşembe günü saat 20:00'da TRT 1'de izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise yeni bölümün yayınlanmasının hemen ardından ekranlara geliyor. Özel etkinliklerin gerçekleştirildiği yayınlar dışında Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Perşembe günü ekranlara gelmekte.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümleri Perşembe günü saat 20:00'da TRT 1 kanalı üzerinde yayınlanmakta. Dizinin yeni bölümlerini izlemek isteyen izleyiciler, Perşembe günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yeni bölümleri takip edebilir. Kendi Düşen Ağlamaz 6. bölümü geçtiğimiz hafta izleyiciler ile buluştu. Kendi Düşen Ağlamaz 7. Bölüm 2. Fragmanı ise resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak.