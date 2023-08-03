Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
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Ekranların sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Sorusu, özellikle yeni bölümleri kaçırmamak isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümleri yoğun ilgi görüyor ve heyecanla takip ediliyor. 22 Haziran 2023 Perşembe tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Türk televizyon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz hakkındaki internet üzerindeki araştırmalar sürüyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Kendi Düşen Ağlamaz her hafta Perşembe günü saat 20:00'da TRT 1'de izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise yeni bölümün yayınlanmasının hemen ardından ekranlara geliyor. Özel etkinliklerin gerçekleştirildiği yayınlar dışında Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Perşembe günü ekranlara gelmekte.
Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümleri Perşembe günü saat 20:00'da TRT 1 kanalı üzerinde yayınlanmakta. Dizinin yeni bölümlerini izlemek isteyen izleyiciler, Perşembe günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yeni bölümleri takip edebilir. Kendi Düşen Ağlamaz 6. bölümü geçtiğimiz hafta izleyiciler ile buluştu. Kendi Düşen Ağlamaz 7. Bölüm 2. Fragmanı ise resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.
Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak.
Hakan Yılmaz
Selen Soyder
Berat Yenilmez
Yonca Şahinbaş
Eylül Tumbar
Beste Yaralı
Serhan Onat
Sait Genay
Sema Çeyrekbaşı
Yiğit Kalkavan
Enes Koçak
Çağla Boz
Yiğit Kaan Yazıcı