Ekranların sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Sorusu, özellikle yeni bölümleri kaçırmamak isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümleri yoğun ilgi görüyor ve heyecanla takip ediliyor. 22 Haziran 2023 Perşembe tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Türk televizyon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz hakkındaki internet üzerindeki araştırmalar sürüyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ HANGİ GÜN?

Kendi Düşen Ağlamaz her hafta Perşembe günü saat 20:00'da TRT 1'de izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise yeni bölümün yayınlanmasının hemen ardından ekranlara geliyor. Özel etkinliklerin gerçekleştirildiği yayınlar dışında Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Perşembe günü ekranlara gelmekte.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümleri Perşembe günü saat 20:00'da TRT 1 kanalı üzerinde yayınlanmakta. Dizinin yeni bölümlerini izlemek isteyen izleyiciler, Perşembe günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yeni bölümleri takip edebilir. Kendi Düşen Ağlamaz 6. bölümü geçtiğimiz hafta izleyiciler ile buluştu. Kendi Düşen Ağlamaz 7. Bölüm 2. Fragmanı ise resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?



Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCU KADROSU

Hakan Yılmaz

Selen Soyder

Berat Yenilmez

Yonca Şahinbaş

Eylül Tumbar

Beste Yaralı

Serhan Onat

Sait Genay

Sema Çeyrekbaşı

Yiğit Kalkavan

Enes Koçak

Çağla Boz

Yiğit Kaan Yazıcı