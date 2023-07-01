TRT 1 ekranlarının yeni dizisi olan Kendi Düşen Ağlamaz kısa sürede büyük ilgi topladı. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği dizinin yeni fragmanı ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Kendi Düşen Ağlamaz fragman izle! Kendi Düşen Ağlamaz fragman yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz 3. bölüm fragmanı izle! aramasını yapıyor.

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman haberimizin devamında yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kendi Düşen Ağlamaz her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümleri her hafta Perşembe günü yayınlanıyor. Bunun dışında bazı günler tekrar bölümü de ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümleri Perşembe günüdür.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak.