TRT1'in yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, yayın hayatına başladı. İzleyiciler tarafından sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz FRAGMAN, 17 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm (17. Bölüm) İZLE! İşte detaylar…

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi, izleyicilere eğlenceli bir hikaye sunuyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu, izleyicileri ekrana çekmeyi başarıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz FRAGMAN, 17 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm (17. Bölüm) İZLE! İşte detaylar…

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ FRAGMAN, 17 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin son bölümünü Youtube kanallarından ve TRT 1 internet sitesinden izleyebilirsiniz. Yeni bölüm (17. Bölüm) ise 12 ekim günü TRT 1'de yayınlanacak. Henüz yeni bölümün fragmanı paylaşılmadı. Paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM (17. BÖLÜM) İZLEME LİNKİ

TRT 1'in başarılı yapımlarından Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe TRT 1'de yayınlanıyor. Dün yayınlanan bölümde (16. Bölüm) neler yaşandığı ise merak konusu oldu. Son bölümün özeti şu şekilde; Serkan ve Alize'nin önlerinde onları bekleyen şahane bir düğün vardır. Tüm sevdiklerinin huzurunda ilk danslarını edecekler, oyunla başlayan evliliklerini gerçeğe dönüştüreceklerdir. Serkan üzerinde damatlığıyla yeni hayatının ilk gününe merhaba diyecekken kötü bir sürprize merhaba demiştir. İntikam saatini kuran Alize, en mutlu anlarında, tam düğünün ortasına öyle bir bomba bırakır ki bir infiale yol açar. Herkesin içinde Serkan'ı terk eden Alize bu da yetmezmiş gibi dakikalar sonra boşanacaklarını ilan eder. Şok üstüne şok yaşayan Serkan kendini hakimin karşısında bulur. Serkan'dan boşanmak hiç de kolay değildir. Şimdi Alize'nin hayatında ona kök söktürecek olan bir kocası, tepkilerini çığ gibi büyüten Darıca ailesi ve sinirden deliye dönmüş bir babası vardır. Alize'nin ise gözleri inattan kör, kulakları sağır olmuştur adeta. Ona göre babası ve kocasının arkasından iş çevirmelerinin bir bedeli olmalıdır ancak bu oyunun bedelini ödeyen Alize olacaktır. Serkan ise yeminli gibi Alize'ye bu hayatı dar etme planları içindedir.