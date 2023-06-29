Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle! TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölüm canlı izle! Kendi Düşen Ağlamaz son bölümde neler oldu? TRT 29 Haziran canlı izle!

TRT 1'nin yeni sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz bugün 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle! TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölüm canlı izle! Kendi Düşen Ağlamaz son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz canlı izleme linki var mı? 29 Haziran TRT 1 canlı izle!

Kendi Düşen Ağlamaz, 22 Haziran 2023 Perşembe tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Türk televizyon dizisidir. Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle! TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölüm canlı izle! Kendi Düşen Ağlamaz son bölümde neler oldu? TRT 1 29 Haziran canlı izle!

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi TRT 1 ekranlarından veya TRT 1 internet resmi web sitesinden canlı olarak seyredebilirsiniz.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Prensesler gibi büyüyen güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan'ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlar her şey… Alize'nin doğum gününde hayatına giren Serkan, Alize'ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak? Babasının evleneceğini öğrendiğinde ona ders vermek için küçük, minicik bir oyun oynamak isteyen Alize, başına geleceklerden habersizdir. Kendini bir anda bambaşka bir hayatın içinde bulan Alize'nin önünde artık iki yol vardır. Ya oyunu, yeni kurallarına göre oynayacak ya da havlu atacaktır. Pes etmek nedir bilmeyen inatçı mı inatçı Alize; en az kendisi kadar inatçı ve bir o kadar da gözü kara Serkan'ın karşısında ne yapacak? Kızımız, kendisinden beklenmeyen bir azimle yeni hayatına ayak uydurmaya çalışırken Serkan'ın sakladığı sır, ortaya çıkacak mı?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alize, babasına ve eski hayatına tekrar kavuşacağı umuduyla döndüğü evinde, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Serkan ile babasının iş birliğinden habersiz büyük bir yıkıma uğrarken önünde birbirinden zor iki yol vardır. Alize, daha zorunu seçer. Evine dönüp, hem kendi ailesine, hem de yeni ailesine asla pes etmeyeceğini gösterecektir. Alize'nin yeni evine dönmesi, Serap'ı da şok eder. Ondan kurtulmak için bir şeyler yapması gerektiğini düşünürken birbiri ardına öğrendiği gerçekler karşısında adeta neye uğradığını şaşırır. Alize, yeni hayatına adapte olurken tek özgürlük alanı olan otelde çalışmaya devam eder. Orası, Serkan'dan bağımsız olduğu tek yerdir. Ama orayı da kaybettiğini gördüğünde… İşte buna dayanamayacaktır. Alize, bir yandan Serap'la mücadele ederken bir de şimdi Serkan'ı saklamak için uğraşacaktır. Peki tüm bunları başaracak mıdır? Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan "Kendi Düşen Ağlamaz"ın senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme alıyor. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu yapıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCU KADROSU

Hakan Yılmaz

Selen Soyder

Berat Yenilmez

Yonca Şahinbaş

Eylül Tumbar

Beste Yaralı

Serhan Onat

Sait Genay

Sema Çeyrekbaşı

Yiğit Kalkavan

Enes Koçak

Çağla Boz

Yiğit Kaan Yazıcı