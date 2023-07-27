Kendi Düşen Ağlamaz 7.bölüm fragmanı İZLE! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni fragmanı İZLE!

TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz üçüncü bölümüyle seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm fragmanı! Kendi Düşen Ağlamaz fragman izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kendi Düşen Ağlamaz 7.bölüm fragmanı!

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Alize'nin de Serkan'ın da hayal kırıklığı büyüktür. İkisi de gururlarına yenilmiş, yanlış hamleler yapmışlardır. Birbirlerine olan öfkeleri büyüdükçe bu ayrılık, kendilerine bile itiraf edemedikleri duygularını daha da mı güçlendirecek, yoksa gururlarına mı yenileceklerdir? Serap, Esma ve Bahar ise çok mutludur, çünkü planları tıkır tıkır işlemiştir. Ama hesaba katmadıkları hamle, Kezban ve Hayri'den gelecek; iki aile, hayli olaylı bir gece yaşayacaktır. Alize dönmeme kararında ısrarlı olsa da babasının sürpriziyle kararından vazgeçecek midir? Bahattin yine çenesini tutamamış Tuğçe'ye, Alize ile Serkan'ın evli olduğunu söyleyecektir. Kankasının ondan böyle büyük bir olayı saklamasını kendine yediremeyen Tuğçe, herkes için sürpriz olacak bir olayla bu sırrı patlatma kararı alacaktır. Bakalım çiftimizin evlilik sırrı ortaya çıkıp, Alize'nin en çok korktuğu şey başına mı gelecek, yoksa Alizenin yaptığı hamle ile Tuğçe'nin planları alt üst mü olacak?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 7.BÖLÜM FRAGMANI!

Kendi Düşen Ağlamaz 7.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.