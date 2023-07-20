Kendi Düşen Ağlamaz 6.bölüm fragmanı İZLE! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni fragmanı İZLE!

TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz üçüncü bölümüyle seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm fragmanı! Kendi Düşen Ağlamaz fragman izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kendi Düşen Ağlamaz 6.bölüm fragmanı!

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Serkan, Alize'yi kurtarmıştır ancak Bahattin'in boşboğazlığı nedeniyle şimdi yeni bir krizin ortasındadırlar. Alize, Bahattin'in kendisine yenge demesini arkadaşlarına bir türlü açıklayamazken kurtarıcı hamle yine Serkan'dan gelir. Serkan, kimse bir şeyden şüphelenmesin diye herkesin içinde Alize'ye aşık olduğunu söyler. Oteldekiler şimdilik bu yeni bilginin şokundayken Hazal ortadan kaybolur. En son, sosyal medyadan tanıştığı biriyle buluşmaya giden Hazal'dan haber alamayan arkadaşları, başının belada olduğunu anlar ancak Hazal'ın telefonuna ulaşamamaktadırlar. Serkan'ın akıl yürütmesi ve iz sürmesiyle Hazal, çok kritik bir durumun ortasından kurtarılır. O günün akşamı Alize ve Serkan ilişkisinin dengelerini değiştirecek ve yeni duyguların ortaya çıkmasını sağlayacak şeyler yaşanır. Nurettin ve Kadir ise Esma ve Serap'ın iş birliği yaptığını anlamıştır. Bu iş birliğini dağıtabilmek için kendilerince bir oyun kurarlar. Ancak, Serkan'ın otelde müdür değil bulaşıkçı olduğunu öğrenen Serap ve ortağı Esma'nın durmaya niyeti yoktur. Sinem, Serkan'ı otelde teknik müdür olarak terfi ettirir. Bu müjdeyi Serkan'a bizzat vermeye giden Alize'yi Esma ve Serap'ın oyunu sonucu büyük bir hayal kırıklığı beklemektedir.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 6.BÖLÜM FRAGMANI!

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni fragmanı merak konusu oldu. TRT 1'in yeni dizisi dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştır.