Kendi Düşen Ağlamaz 6.bölüm CANLI İZLE! 27 Temmuz Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle!

Başrolünde Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz, TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle! Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 27 Temmuz Kendi Düşen Ağlamaz canlı izleme linki!

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Alize'nin de Serkan'ın da hayal kırıklığı büyüktür. İkisi de gururlarına yenilmiş, yanlış hamleler yapmışlardır. Birbirlerine olan öfkeleri büyüdükçe bu ayrılık, kendilerine bile itiraf edemedikleri duygularını daha da mı güçlendirecek, yoksa gururlarına mı yenileceklerdir? Serap, Esma ve Bahar ise çok mutludur, çünkü planları tıkır tıkır işlemiştir. Ama hesaba katmadıkları hamle, Kezban ve Hayri'den gelecek; iki aile, hayli olaylı bir gece yaşayacaktır. Alize dönmeme kararında ısrarlı olsa da babasının sürpriziyle kararından vazgeçecek midir? Bahattin yine çenesini tutamamış Tuğçe'ye, Alize ile Serkan'ın evli olduğunu söyleyecektir. Kankasının ondan böyle büyük bir olayı saklamasını kendine yediremeyen Tuğçe, herkes için sürpriz olacak bir olayla bu sırrı patlatma kararı alacaktır. Bakalım çiftimizin evlilik sırrı ortaya çıkıp, Alize'nin en çok korktuğu şey başına mı gelecek, yoksa Alizenin yaptığı hamle ile Tuğçe'nin planları alt üst mü olacak?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE!

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Perşembe günleri seyircisiyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz Perşembe günü saat 27.00'da TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.