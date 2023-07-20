Kendi Düşen Ağlamaz 5.bölüm CANLI İZLE! 20 Temmuz Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle!

Başrolünde Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz, TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle! Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 20 Temmuz Kendi Düşen Ağlamaz canlı izleme linki!

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Serkan, Alize'yi kurtarmıştır ancak Bahattin'in boşboğazlığı nedeniyle şimdi yeni bir krizin ortasındadırlar. Alize, Bahattin'in kendisine yenge demesini arkadaşlarına bir türlü açıklayamazken kurtarıcı hamle yine Serkan'dan gelir. Serkan, kimse bir şeyden şüphelenmesin diye herkesin içinde Alize'ye aşık olduğunu söyler. Oteldekiler şimdilik bu yeni bilginin şokundayken Hazal ortadan kaybolur. En son, sosyal medyadan tanıştığı biriyle buluşmaya giden Hazal'dan haber alamayan arkadaşları, başının belada olduğunu anlar ancak Hazal'ın telefonuna ulaşamamaktadırlar. Serkan'ın akıl yürütmesi ve iz sürmesiyle Hazal, çok kritik bir durumun ortasından kurtarılır. O günün akşamı Alize ve Serkan ilişkisinin dengelerini değiştirecek ve yeni duyguların ortaya çıkmasını sağlayacak şeyler yaşanır. Nurettin ve Kadir ise Esma ve Serap'ın iş birliği yaptığını anlamıştır. Bu iş birliğini dağıtabilmek için kendilerince bir oyun kurarlar. Ancak, Serkan'ın otelde müdür değil bulaşıkçı olduğunu öğrenen Serap ve ortağı Esma'nın durmaya niyeti yoktur. Sinem, Serkan'ı otelde teknik müdür olarak terfi ettirir. Bu müjdeyi Serkan'a bizzat vermeye giden Alize'yi Esma ve Serap'ın oyunu sonucu büyük bir hayal kırıklığı beklemektedir.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE!

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Perşembe günleri seyircisiyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz Perşembe günü saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.