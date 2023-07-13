Kendi Düşen Ağlamaz 4.bölüm CANLI İZLE! 13 Temmuz Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle!

Başrolünde Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz, TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle! Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 13 Temmuz Kendi Düşen Ağlamaz canlı izleme linki!

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Alize'nin arkadaşlarından sır gibi sakladığı evliliği ortaya çıkmak üzereyken hiç beklemediği bir şekilde durumun içinden sıyrılmayı başarır. Serkan'ın sürpriz desteğiyle, Alize şimdilik paçayı kurtarmıştır. Ama her geçen gün, bu sır saklanması daha zor hale gelmektedir. Bir yandan Serap, Alize'nin Serkan'ın başına ördüğü çorapları bir bir öğrenmeye başlamış, bu işin peşini bırakmamaya karar vermiştir. Alize yüzünden kardeşinin işten atıldığını öğrenmiştir öğrenmesine ama bir de üstüne bulaşıkçı olduğunu öğrenirse… İşte o zaman Alize'yi Serap'ın gazabından kimse koruyamayacaktır. Bu yüzden Serap, Serkan'ın bulaşıkçı olduğunu asla öğrenmemelidir. Ama Serap'ın bir biri arkasına yaptığı ve yapacağı hamleleri kimse tahmin edememektedir. Alize ve Serkan, bir sırrı kapatmaya çalışırken başka bir sır açılmaktadır. Her ikisi de organize bir şekilde oyun çevirmek zorundalardır. Tam bu belayı da savuşturduklarını düşündüklerinde başlarına öyle bir kaza gelir ki…

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE!

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Perşembe günleri seyircisiyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz Perşembe günü saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.