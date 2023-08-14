Kendi Düşen Ağlamaz 10.bölüm fragmanı İZLE! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz üçüncü bölümüyle seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm fragmanı! Kendi Düşen Ağlamaz fragman izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kendi Düşen Ağlamaz 10.bölüm fragmanı!

Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu araştırılmaktadır. TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz üçüncü bölümüyle seyircisiyle buluştu. İşte, Kendi Düşen Ağlamaz 10.bölüm fragmanı!

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Serkan'ın, Nurettin ve Sinem'in nişan organizasyonuna yardım etmesi Alize'yi oldukça üzer. Alize, Serkan'ın kendisinden uzaklaşmak ve hatta evliliklerini bitirmek istediğini sanmaktadır. Oysaki Serkan, hep birlikte oynadıkları oyundan ötürü Alize'ye karşı büyük bir vicdan azabı ve utanç duymaktadır. Üstüne bir de ortaya hiç hesapta olmayan en büyük sürpriz; yani aşk çıkınca bocalar., ne yapacağını bilemez. Alize ise evliliğini bitirme noktasına geldiğinde, hiç beklenmedik birinden aldığı bir tavsiyeyle sürpriz bir karar verir. Serkan için sonuna kadar mücadele edecek, evliliğini bitirmeyecektir. Serkan, Alize'den uzak kalabilmek için elinden geleni yaptıkça aşkın çekimi galip gelecek, kendisini Alize'nin yanında bulacaktır. Ancak Serkan'ın uzak tavırları da Alize'yi bir yere kadar tutabilecektir. Darıca Ailesi'nde, Türkan'ın ortaya çıkışı ve adının anılmaya başlamasıyla birlikte birtakım yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşanır. Serkan farkında olmasa da annesi, artık onun yanı başındadır. Bu gerçeği ise şimdilik yalnızca Nurettin ve Sinem bilmektedir, tabii ki şimdilik çünkü her gerçeğin, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 10.BÖLÜM FRAGMANI!

Kendi Düşen Ağlamaz 10.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.