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Kendi de inanamadı! 1. Lig futbolcusundan Zlatan Ibrahimovic golü

1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'nin Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Rahman Buğra Çağıran, olağanüstü bir röveşata golüne imza attı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren diğer golü 71. dakikada Oltan Karakullukçu kaydederken, Şanlıurfaspor'un tek golü ise 30. dakikada Mert Çapar'dan geldi.