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Kendi de inanamadı! 1. Lig futbolcusundan Zlatan Ibrahimovic golü

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1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'nin Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Rahman Buğra Çağıran, olağanüstü bir röveşata golüne imza attı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren diğer golü 71. dakikada Oltan Karakullukçu kaydederken, Şanlıurfaspor'un tek golü ise 30. dakikada Mert Çapar'dan geldi.

1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçı Gençlerbirliği 2-1'lik kazanırken, konuk takımda 24. dakikada Rahman Buğra Çağıran attığı golle maç damga vurdu.

ANKARA EKİBİ 3 MAÇ SONRA GALİP GELDİ

Ligde 3 maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 14'e çıkardı. 5 maçtır galip gelemeyen ve takımın başına teknik direktör İrfan Buz'u getiren Şanlıurfaspor, galibiyet hasretini 6'ya çıkarttı ve kötü seriyi bitiremedi.

RAHMAN BUĞRA'DAN İNANILMAZ GOL

Karşılaşmanın 24. dakikasında Rahman Buğra Çağıran, harika bir röveşata golüne imza attı. Çağıran'ın vuruşu karşısında Şanlıurfaspor'un kalecisi çaresiz kalırken, o gol büyük beğeni aldı.

İşte o gol;

Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golüGörüntü: beIN SPORTS

Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golüGörüntü: beIN SPORTS

Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golüGörüntü: beIN SPORTS

Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golüGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Gençlerbirliği Şanlıurfaspor Futbol Spor Haberler

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