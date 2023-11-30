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Ünlü model Kendall Jenner, Forbes Dergisi'ne kapak olduktan sonra üstsüz videosunu yayınladı

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Ünlü model Kendall Jenner, Forbes dergisinin kapak yüzü olduktan sonra tamamen üstsüz bir video yayınladı. Ünlü model, videoda elleriyle göğüslerini sansürledi.

Kendall Jenner, Forbes dergisinin kapak resmi olduktan sonra Instagram'da tamamen üstsüz video paylaştı. 28 yaşındaki model, ayrıca daha önce çekmiş olduğu üstsüz ve bikinili fotoğraflarını da paylaştı. Kendall, poz verirken göğüslerini elleri ile kapattı.

ÜSTSÜZ VİDEO YAYINLADI

Prestijli dergiye kapak olan Kendall Jenner, 294 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram'da üstsüz şekilde çektiği eski bir videosunu yayınladı. Takipçilerine nostalji yaptıran ünlü model, daha sonra karda çektirdiği bikinili fotoğraflarını da paylaştı.

Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı

AİLEDEN FORBES DERGİSİ'NE ÇIKAN 3'ÜNCÜ KİŞİ

Yıldız model, iki yıl önce kendisine ait alkollü içecek markasını piyasaya sürerek modelliğin yanı sıra bir de girişimcilik unvanı aldı. Kendall şu ana kadar Kardashian/Jenner ailesinin prestijli Forbes kapağına çıkan üçüncü üyesi oldu.

Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı

Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı

Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı

Kendall Jenner, Forbes Dergisi'ne kapak olduktan sonra üstsüz videosunu yayınladı

Kendall Jenner, Forbes Dergisi'ne kapak olduktan sonra üstsüz videosunu yayınladı

Kendall Jenner, Forbes Dergisi'ne kapak olduktan sonra üstsüz videosunu yayınladı

Kaynak: Haberler.com / Moda

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