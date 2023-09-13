Kenan Yıldız kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Kenan Yıldız Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız'ı transfer etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Doğum: 4 Mayıs 2005

(18yaşında)

Regensburg, Almanya

Kenan Yıldız (d. 4 Mayıs 2005, Regensburg, Almanya), Türk profesyonel futbolcudur. orta saha pozisyonunda oynamaktadır. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giymektedir. Türkiye'yi alt yaş millî kategoride temsil etmektedir.

Jahn Regensburg

Kenan Yıldız, doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg'un akademisinde futbola başladı. İki yıl boyunca Jahn Regensburg altyapısında oynadı. Daha sonra Bayern Münih ile anlaştı.

Bayern Münih

Bayern Münih'in altyapısına 2012 yılında, 7 yaşındayken katıldı. Alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı ve Bayern Münih 19 Yaş Altı takıma kadar yükseldi. Altyapıda toplamda 20 maça çıkan Yıldız; 6 gol, 8 asistlik performans gösterdi. Bayern Münih ile sözleşmesi Temmuz 2022'de sona erdi ve yeni sözleşme imzalanmadı.

Juventus

12 Temmuz 2022'de Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

KENAN YILDIZ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Yerli rotasyonunda elini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kenan Yıldız'a talip oldu. Fanatik'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.