Juventus forması giyen Kenan Yıldız kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kenan Yıldız hangi takımı tutuyor ve kaç yaşındadır sorularına yanıt aranıyor. Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 yılında Regensburg, Almanya'da doğdu. Peki, Kenan Yıldız kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız hangi takımı tutuyor?

Kenan Yıldız kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız hangi takımı tutuyor?

Kenan Yıldız kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor ve Kenan Yıldız hangi takımı tutuyor soruları gündeme geliyor. Almanya ile oynanan dostluk maçında performansıyla mest eden Kenan Yıldız kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kenan Yıldız kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız hangi takımı tutuyor? Detaylar haberimizdedir…

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 yılında Regensburg, Almanya'da doğdu. Türk profesyonel futbolcudur. Yıldız, orta saha pozisyonunda oynamaktadır. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giymektedir. Türkiye'yi alt yaş millî kategoride temsil etmektedir.

Jahn Regensburg

Kenan Yıldız, doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg'un akademisinde futbola başladı. İki yıl boyunca Jahn Regensburg altyapısında oynadı. Daha sonra Bayern Münih ile anlaştı.

Bayern Münih

Bayern Münih'in altyapısına 2012 yılında, 7 yaşındayken katıldı. Alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı ve Bayern Münih 19 Yaş Altı takıma kadar yükseldi. Altyapıda toplamda 20 maça çıkan Yıldız; 6 gol, 8 asistlik performans gösterdi. Bayern Münih ile sözleşmesi Temmuz 2022'de sona erdi ve yeni sözleşme imzalanmadı.

Juventus

12 Temmuz 2022'de Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, A Milli Takım'da gösterdiği performansla büyük dikkat çekti. Attığı gol hayranlık uyandıran 18 yaşındaki futbolcunun çocukken Fenerbahçe'yi desteklediği ortaya çıktı.

"NADİR BULUNUYORLAR"

Juventus'ta da üzerine titrenen Kenan Yıldız için İtalyan devinin hocası Allegri yaptığı açıklamada, "Ona karşı bir zaafım var. Oyuna girdiğinde o kadar hızlıydı ki Milik'in asistinde ofsaytta kaldı. Bu tür çalımlar atan oyuncuları gördüğümde bayılıyorum çünkü nadir bulunuyorlar." demişti.