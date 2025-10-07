Kenan Yıldız'ın piyasaya değeri ne kadar? Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu!

2024–25 sezonu itibarıyla 12 maçta 5 gol ve 6 asist ile dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, Avrupa kulüplerinin transfer listelerinde en üst sıralarda yer alıyor. Juventus formasıyla sergilediği performans, hem İtalya Serie A'da hem de uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Peki, Kenan Yıldız'ın piyasaya değeri ne kadar? Piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu kim? Güncel veriler haberimizde...

KENAN YILDIZ'IN PİYASA DEĞERİ NE KADAR? - TRANSFERMARKT GÜNCEL VERİLERİ

Alman veri platformu Transfermarkt tarafından yapılan son güncellemeye göre, Kenan Yıldız'ın piyasa değeri 50 milyon euro olarak belirlendi. Bu artış, yalnızca sezon başından bu yana gösterdiği performansın değil, aynı zamanda Juventus'taki konumunun da güçlendiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz sezon 45 milyon euro seviyesinde olan değeri, bu sezonun başında yaptığı çıkışla 50 milyon euro'ya yükseltilmiş durumda. Böylece Yıldız, Türk futbol tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcu unvanını da resmen elde etti.

Kenan Yıldız'ın kısa sürede bu kadar büyük bir yükseliş göstermesinin birden fazla nedeni bulunuyor:

Performans istikrarı: 12 maçta 11 gole doğrudan katkı (5 gol, 6 asist) yaparak Juventus'un en etkili hücum oyuncularından biri haline geldi.

Uluslararası tanınırlık: Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer radarına girmesi, piyasa algısını olumlu yönde etkiledi.

Kopa Trophy başarısı: 2024 yılında dünyanın en iyi genç oyuncularını belirleyen bu prestijli ödülde 5. sıraya yerleşmesi, global değerini artırdı.

Juventus'un stratejisi: Kulüp, genç yeteneklerin sözleşme değerini koruma ve artırma politikasını sürdürüyor. Bu durum, oyuncunun piyasa fiyatını doğal olarak yukarı çekti.

Sonuç olarak, Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 50 milyon euro civarında seyrediyor ve bu rakam, onu yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en değerli genç futbolcularından biri haline getiriyor.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK TÜRK FUTBOLCU KİM?

Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan oyuncu konumunda. Bu alandaki eski liderler arasında yer alan Arda Güler (60 milyon euro), Hakan Çalhanoğlu (45 milyon euro) ve Çağlar Söyüncü (40 milyon euro) gibi isimleri geride bıraktı.

Kenan Yıldız'ın ulaştığı 50 milyon euro'luk piyasa değeri, yalnızca bireysel bir başarı değil; aynı zamanda Türk futbolunun Avrupa'daki prestijinin de yükseldiğini gösteriyor.

KARŞILAŞTIRMALI DEĞER ANALİZİ

Farklı veri kaynakları, Arda Güler'in Real Madrid'deki potansiyeline atıf yaparak onu hâlâ en yüksek tahmini değere sahip Türk oyuncu olarak gösterseler de, resmi piyasa değeri ölçütü olarak kabul edilen Transfermarkt verilerine göre zirvede Kenan Yıldız bulunuyor.

Bu yükseliş, genç yıldızın gelecekteki olası transferlerinde rekor bedellerin konuşulabileceğinin de habercisi. Juventus'un, Yıldız için gelecek dönemde 100 milyon euro seviyelerinde teklifler beklediği kulislerde konuşuluyor.