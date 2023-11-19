Türkiye, deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Sorusu da bu nedenle birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız kimdir, nerede oynamaktadır?

A Milli Futbol Takımı, Berlin'de Almanya ile yaptığı maçta ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Almanya'nın golünü Kai Havertz atarken, Türkiye'nin gollerini Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kaydetti. Bu nedenle Kenan Yıldız'a dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız kimdir, nerede oynamaktadır?

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Kenan Yıldız'a talip oldu. Sarı-lacivertlilerin teklifi Juventus tarafından reddedildi. İtalyan devi, Türk futbolcu için Benfica'dan gelen teklifi de reddetmişti. Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız için bir girişimde daha bulunacağı iddia edildi. Juventus'un U19 takımında da forma giyen Kenan Yıldız, bu yıl A takıma yükseldi. Bu sezon Serie A'da Kenan Yıldız 5 maçta forma giydi. Serie C'de ise 5 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydetti.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Doğum: 4 Mayıs 2005

(18yaşında)

Regensburg, Almanya

Kenan Yıldız (d. 4 Mayıs 2005, Regensburg, Almanya), Türk profesyonel futbolcudur. orta saha pozisyonunda oynamaktadır. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giymektedir. Türkiye'yi alt yaş millî kategoride temsil etmektedir.