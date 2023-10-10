Genç futbolcu Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye transferi ile gündeme geliyor. Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor ve Fenerbahçe'ye transfer olacak mı araştırılıyor. Sarı-lacivertli takım, Juventus'un 18 yaşındaki futbolcusu Kenan Yıldız için teklif yaptı. Peki, Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Kenan Yıldız hangi takımda oynadığı ve Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye transfer oldu mu soruları merak ediliyor. Fenerbahçe, Juventus takımında oynayan 18 yaşındaki Kenan Yıldız'a teklif yaptı. Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız'a kancayı taktı. İlk kez A Milli Takım'a davet edilen futbolcu için İtalyan devinin hocası Allegri yaptığı açıklamada, "Çok yetenekli, kimse onun gibi top kontrolüne sahip değil." ifadelerini kullanmıştı.

KENAN YILDIZ FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Kenan Yıldız'a talip oldu. Sarı-lacivertlilerin teklifi Juventus tarafından reddedildi. İtalyan devi, Türk futbolcu için Benfica'dan gelen teklifi de reddetmişti.

Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız için bir girişimde daha bulunacağı iddia edildi. Yıldız bu sezon Juventus formasıyla bu sezon Serie C ve Serie A'da olmak üzere 7 resmi maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yaptı.