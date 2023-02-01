Kenan Sofuoğlu kimdir? Kenan Sofuoğlu eşi kim, kaç çocuğu var? Kenan Sofuoğlu biyografisi!

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KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı'da doğmuştur.

Aslen Trabzon'ludur. Motor tamircisi olan İrfan Sofuoğlu babasının dört çocuğunun üçüncüsüdür. Abilerinin adı Bahattin ve Sinan'dır. Ailecek motor yarışçılarıdır. Anneleri Nuray Sofuoğlu'dur. Bir kız kardeşi vardır.

1996 yılında Türkiye şampiyonasında i izleyerek motor sporları ile tanışmış, 2000 yılında abisi Sinan'ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başlamıştır. Ağabeyi Sinan'ın motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazanmıştır.

2006 senesinde Supersport-WM'ye başlarken sponsorluk sorunları yüzünden Yamaha Almanya takımından ayrılmak zorunda kalmıştır. Ancak son anda İsviçre'de yaşayan, ismi gizli tutulan bir(Selçuk Allaç) Türk iş adamının sponsorluk sağlamasıyla Ten Kate'nin Honda takımına katılmıştır. Supersport WM'de 2006 sezonunu üçüncü olarak tamamlamıştır.

2016' Supersport Dünya Şampiyonluğu'nu bir kez daha kazandı.Böylelikle 5. Dünya Şampiyonluğunu Kazanmıştır.

Bu sezon 6'ncı, Supersport kariyerindeki 38'inci zaferini elde eden Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012 ve 2015'in ardından 5. kez Supersport şampiyonu oldu.

Ak Parti 27. dönem Sakarya 3. sıra milletvekili adayıdır.