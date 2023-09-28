Profesyonel motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun kişisel hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Sofuoğlu'nun eşi kim ve nereli merak konusu oldu. Peki, Kenan Sofuoğlu eşi kim, nereli? Kenan Sofuoğlu kaç çocuğu var? İşte detaylar...

Kenan Sofuoğlu eşi kim, nereli? Kenan Sofuoğlu kaç çocuğu var?

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KENAN SOFUOĞLU EŞİ KİM, NERELİ?

3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile evlenmiştir. Çiftin 14 Mart 2015'te Hamza isimlerini verdikleri bir oğlu oldu. Hamza, 2 Mayıs 2015 tarihinde beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Kenan Sofuoğlu 16 Temmuz 2015'te sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada Hamza bebeğin sağlık durumunun iyiye gitmediğini açıklamıştır. 26 Temmuz 2015 tarihinde Hamza ölmüştür.

KENAN SOFUOĞLU ÇOCUKLARI KİM?

21 Nisan 2016 tarihinde ikinci çocuğu Mahir doğmuştur. 11 Nisan 2019 tarihinde üçüncü çocuğu Zayn doğmuştur.