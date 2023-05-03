Kenan Sofuoğlu aday mı? 2023 Kenan Sofuoğlu milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Kenan Sofuoğlu aday mı? 2023 Kenan Sofuoğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Kenan Sofuoğlu aday mı? 2023 Kenan Sofuoğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...