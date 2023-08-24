Masterchef'te senenin ilk dış oyunu Azerbaycan'da yapılacak. Bugün birbirinden değerli konuklar programda yer alacak. Bugünkü konuklardan birisi de Kenan Qasımov oldu. Peki, Kenan Qasımov kimdir? Masterchef konuğu Kenan Qasımov kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı Azerbaycan'da oynandı. Programa konuk olan isimler ise merak edildi. Peki, Kenan Qasımov kimdir? Masterchef konuğu Kenan Qasımov kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

KENAN QASIMOV KİMDİR?

Kenan Qasımov, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Müsteşarı'dır. Kenan Qasımov, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Masterchef'e konuk olan isimler arasında gelmektedir.