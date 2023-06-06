Kenan Peker kimdir? Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile başta Galatasaray Üniversitesi olmak üzere 13 özel ve devlet üniversitesine rektör ataması yapıldı. Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne atanan isim ise merak edildi. Peki, Kenan Peker kimdir? Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker kaç yaşında, nereli?