Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Kenan Otlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Kenan Otlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kenan Otlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kenan Otlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kenan Otlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Kenan Otlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Kenan Otlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kenan Otlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

KENAN OTLU KİMDİR?

Kenan Otlu, 1992 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Öğrenim hayatına Sivas Yücebaba Köyü İlköğretim Okulu'nda başladı. 4 sene sonra ilkokul eğitimini tamamlamak üzere İstanbul'a taşındı ve ilkokul eğitimini burada tamamladı. Küçükyalı Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenim hayatını devam ettirdi.

Kocaeli Üniversitesi Gölcük MYO Otomotiv Bölümünde eğitimine devam etti. Eşkişehir Anadolu Üniversitesi işletme bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Kenan Otlu, 2010 yılında önce ilçe yöneticisi ve ilçe sekreterliği görevlerini yaptı. 2012 yılında ise CHP Maltepe Gençlik Örgütü Başkanlığı'na seçildi.

2 yılı aşkın bulunduğu görev süresince daha sonra gelenek haline gelecek bir çok etkinliğe imza attı, lise ve üniversite örgütlenmelerine kendi ilçesinden başlamak üzere öncülük etti, gençlik kademesinde ilk kez mahalleler bazında örgütlenmeyi sağladı. 20 Aralık 2015 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü Kongresi'nde CHP İstanbul Gençlik Örgütü Başkanlığı'na seçildi.