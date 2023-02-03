CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'deki makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, çalıştığı sırada kendisiyle görüşmeye gelen Nuhut'un rahatsızlanarak aniden yere yığılması sonucu büyük üzüntü yaşadı. Nuhut'un düşerken Kılıçdaroğlu'nu tutarak yardım istediği öğrenildi. Peki, Kenan Nuhut'un sağlık durumu nasıl? Kenan Nuhut neden rahatsızlandı?

Kenan Nuhut'un sağlık durumu nasıl? CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'deki makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, çalıştığı sırada kendisiyle görüşmeye gelen Nuhut'un rahatsızlanarak aniden yere yığılması sonucu büyük üzüntü yaşadı. Nuhut'un düşerken Kılıçdaroğlu'nu tutarak yardım istediği öğrenildi. Peki, Kenan Nuhut'un sağlık durumu nasıl? Kenan Nuhut neden rahatsızlandı? İşte detaylar...

KENAN NUHUT'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun spor konusundaki başdanışmanı Kenan Nuhut, CHP liderinin makam odasında rahatsızlanarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Nuhut'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Nuhut için Genel Merkez'e ambulans çağrıldı ve Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuhut'un tansiyon sorunu yaşadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KENAN NUHUT KİMDİR

Kenan Nuhut, 1 Şubat 1956'da Çorum'da doğdu. İlkokul tahsilinden sonra ortaokul ve liseyi Ankara'da bitirdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2 dönem Halter Federasyonu Başkanlığı, Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi olarak çeşitli görevlerde bulundu.

Federasyon başkanlığı döneminde milli takım sporcuları, Avrupa ve dünya organizasyonlarında sayısız rekorlara ve şampiyonluklara imza atmışlardır.

Uluslararası başarılarından dolayı Kenan Nuhut'a (IWF) Dünya Halter Federasyonunca nişan verilmiştir.

SİYASİ HAYATI

2002 seçimlerinde ön seçimle geldiği birinci sıradan DYP Çorum Milletvekili adayı oldu. 6 Ocak 2008 tarihinde yapılan 4. Olağanüstü Kongre'de DP Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 15-16 Kasım tarihlerinde yapılan 9. Olağan Kongre'de ikinci defa Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde demokrat parti Ankara büyükşehir belediye başkan adayı oldu. 06 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede üçüncü defa genel idare kurulu üyeliğine seçildi. Ankara Çorumlular Birliği kurucu üyesi olup uzun süre başkanlığını da yapmıştır. 30 Mart 2014 Yerel Seçiminde CHP'den Çorum Belediye Başkan Adayı oldu.