CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı, partinin Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut yaşamını yitirdi. Nuhut, 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı linç girişimi sırasında CHP liderinin yanında yer alan isimlerden biriydi. Kenan Nuhut kimdir? Kenan Nuhut neden öldü?

KENAN NUHUT KİMDİR?

1 Şubat 1956 Çorum (Merkez) doğumlu olan Kenan NUHUTİlkokul tahsilinden sonra Ortaokul ve Liseyi Ankara'da bitirdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. İyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Bulunduğu Görevler Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü. 2 dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesidir. Federasyon başkanlığı döneminde milli takım sporcuları, Avrupa ve dünya organizasyonlarında sayısız rekorlara ve şampiyonluklara imza atmışlardır. 2004 Atina olimpiyatlarında 3 altın 1 bronz madalya ile birlikte bir kadın sporcumuzun (Nurcan Taylan), Olimpiyat şampiyonluğu, Türk Milletine bir ilki yaşatmıştır. Uluslararası başarılarından dolayı Kenan Nuhut'a (IWF) Dünya Halter Federasyonunca nişan verilmiştir. Ankara Çorumlular Birliği kurucu üyesi olup uzun süre başkanlığını da yapmıştır. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu ve ÇORSİAD kurucu üyeliği yapmıştır ve halen bu kuruluşlardaki üyeliği devam etmektedir.30 Mart 2014 Yerel Seçiminde CHP'den Çorum Belediye Başkan Adayı olmuştur. 24 Haziran 2018 yılında yapılan 27. dönem Milletvekilliği genel seçiminlerinde CHP Ankara Milletvekili adayı olmuştur . Kenan Nuhut CHP Genel Başkan Başdanışmanı görevini yürütmektedir.

KENAN NUHUT NEDEN ÖLDÜ?





Kenan Nuhutölüm sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.