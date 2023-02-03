Kenan Nuhut kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kenan Nuhut hayatı!

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KENAN NUHUT KİMDİR?

Kenan Nuhut 01.02.1956 doğumlu Türk siyasetçi ve eski federasyon başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanıdır.

Kenan Nuhut, İlkokul tahsilinden sonra Ortaokul ve Liseyi Ankara'da bitirdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. İyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü. 2 dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesidir. Federasyon başkanlığı döneminde milli takım sporcuları, Avrupa ve dünya organizasyonlarında sayısız rekorlara ve şampiyonluklara imza atmışlardır. 2004 Atina olimpiyatlarında 3 altın 1 bronz madalya ile birlikte bir kadın sporcumuzun (Nurcan Taylan), Olimpiyat şampiyonluğu, Türk Milletine bir ilki yaşatmıştır. Uluslararası başarılarından dolayı Kenan Nuhut'a (IWF) Dünya Halter Federasyonunca nişan verilmiştir. Ankara Çorumlular Birliği kurucu üyesi olup uzun süre başkanlığını da yapmıştır. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu ve ÇORSİAD kurucu üyeliği yapmıştır ve halen bu kuruluşlardaki üyeliği devam etmektedir.