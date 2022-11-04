Kenan Midilli kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kenan Midilli hayatı!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Kenan Midilli hakkında Kenan Midilli kim merak edilmektedir. Peki, Kenan Midilli kimdir? Kenan Midilli nereli, yaşı kaç, mesleği ne? Kenan Midilli hayatı haberimizde...

Kenan Midilli kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Kenan Midilli hakkında Kenan Midilli kim merak edilmektedir. Peki, Kenan Midilli kimdir? Kenan Midilli nereli, yaşı kaç, mesleği ne? Kenan Midilli hayatı haberimizde. İşte detaylar...

KENAN MİDİLLİ KİMDİR?

Kenan Midilli, 1963'te İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu bir doktor olan Midilli, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında uzmanlık eğitimini almıştır.

1998 - 2009 yılları arasında uzman doktor, 2009 - 2014 yılları arasında Doç. Dr., 2014 yılında da profesör olarak görevine devam etmiştir.

Prof. Dr. Kenan Midilli, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı olmasının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesidir.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli geçirdiği kalp krizi sonucu 4 Kasım 2022 tarihinde 59 yaşında hayatını kaybetti.