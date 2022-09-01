Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman kaç yaşında ve nereli? Kenan Karaman hangi takımda oynuyor?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş transfere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Salih Uçan transferini duyuran, Ghezzal ve Rosier transferlerinde ilerleme kat eden Kartal, Kenan Karaman transferini duyurdu. Beşiktaş'a transferinin açıklanmasının ardından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman kaç yaşında, aslen nerelidir? Kenan Karaman'ın kariyeri ve oynadığı mevkii nedir?

Beşiktaş'ta bir isimle daha anlaşıldı. 2020-2021 sezon arasında gündeme gelen ve o günden beri ismi İstanbul kulüpleriyle anılan Kenan Karaman transferinde Beşiktaş mutlu sona ulaştı ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türk Milli Takımı formasını da terleten oyuncu, geçtiğimiz sezon Alman ekibi Fortuna Düsseldorf formasını giymiş ancak takımının küme düşmesine engel olamamıştı. Geçtiğimiz sezon 41 Bundesliga maçına çıktı ve 9 gol atıp 3 de asist yapan Karaman, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini yenilememiş ve serbest kalmıştı.

KENAN KARAMAN KİMDİR?

Kenan Karaman 5 Mart 1994 yılında Stuttgart, Almanya'da doğan ve santrfor mevkisinde oynayan Almanya vatandaşlığı da olan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta oynamaktadır.

Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Güneybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.

1899 Hoffenheim

12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden 1899 Hoffenheim II'nin 1. FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012'de FSV Frankfurt II'yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetti.

3 Aralık 2013'te Schalke 04 ile oynanan DFB-Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alındı. Daha sonra bir kez de Bundesliga maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014'te VfL Wolfsburg karşısında 88. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.

Hannover 96

1 Temmuz 2014 tarihinde 1899 Hoffenheim takımından Hannover 96'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 4 sezon Hannover 96 forması giyen Kenan Karaman 87 Bundesliga maçına çıkıp ve bu maçlarda 10 gol atıp, 9 da asist yaptı. DFB-Pokal'da 6 kez görev alan Kenan Karaman 2 gol ve 1 asist üretti. Hannover 96 forması ile toplamda 93 resmi maçta görev aldı 12 gol atıp 10 de asist yaptı.

Fortuna Düsseldorf

Kenan Karaman, 1 Temmuz 2018'de Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak transfer oldu. İlk iki sezonda 41 Bundesliga maçına çıktı ve 9 gol atıp 3 de asist yaptı fakat yine de takımının ikinci lige düşmesini engelleyemedi.

Beşiktaş

2021-22 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı. 15 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş, Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada;

" Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz.