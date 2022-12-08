Kenan Işık sağlık durumu nasıl ve Kenan Işık son durumu ne merak ediliyor. 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybeden ve kafasını yere çarpan Kenan Işık'ın son durumu nasıl olduğu gündeme geliyor. Peki, Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Kenan Işık son durumu ne?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gösterdiği başarılı sunuculuk ile milyonların kalbinde taht kuran ünlü oyuncu ve ünlü spiker Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Kenan Işık son durumu ne? soruları gündeme geliyor. Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Kenan Işık son durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

KENAN IŞIK SAĞLIK DURUMU NASIL?

2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybeden ve kafasını yere çarpan Kenan Işık, yaklaşık 8 yıldan bu yana evinde tedavi görüyor. Işık hakkında sosyal medyada yapılan kötü yorumlar ailesini sinirlendirirken, ünlü ismin son durumu hakkında da yeni iddialar ortaya atıldı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gösterdiği başarılı sunuculuk ile milyonların kalbinde taht kuran ünlü oyuncu ve ünlü spiker Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybedip başını çarptı.

KENAN IŞIK SON DURUMU NE?

Olayın ardından 4 saatlik bir ameliyata alınan Kenan Işık hayati tehlikesini atlattı ancak 8 yıldan bu yana komada yaşıyor. Ailesi ve arkadaşları tarafından aktarılan bilgiye göre ise fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok. Kenan Işık hakkında sosyal medyada yapılan kötü yorumlar ise ailesini isyan ettirdi. Işık için "Şimdi uyansa daha büyük bir şoka girip yeniden uyur" şeklinde yorumlar yapılması büyük tepki çekti.

Kenan Işık'ın son durumu da geçtiğimiz aylarda arkadaşı Ozan Zeybek tarafından paylaşıldı. Zeybek, ünlü oyuncuya çok iyi bakıldığını ve Işık'ın vücudunda herhangi bir yaralanma ya da kilo kaybı olmadığını belirtti. Yine sosyal medyada son olarak ortaya atılan iddialara göre ise Işık'ın durumunda herhangi bir değişiklik yok.