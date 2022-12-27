Sevenleri ise Kenan Işık'ın sağlık durumunu merak ediyordu. Ozan Zeybek, 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haberi verdi. Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Kenan Işık iyileşti mi? Kenan Işık son durum ne?

Bir döneme efsane ismi Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda düşerek başını vurdu. 4 saat süren ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan Işık, 8 yıl önce girdiği komadan çıkamadı. Ozan Zeybek, tedavisi gözlerden uzak bir şekilde evinde devam edilen Işık'ın son durumunu anlattı. Peki, Kenan Işık iyileşti mi? Kenan Işık son durum ne?

KENAN IŞIK İYİLEŞTİ Mİ?

Yakın arkadaşının durumunun stabil olduğunu söyleyen Zeybek, "Kenan Işık bıraktığınız gibi. Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi" dedi.

Zeybek, Instagram hesabından Kenan Işık'ın fotoğraflarından oluşan bir video ve şiirini paylaştı.