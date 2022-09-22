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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ayrılıyor mu? Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çifti ayrılıyor mu?

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ayrılıyor mu? Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çifti ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ayrılıyor mu? Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çifti ayrılıyor mu? İşte detaylar...

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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu meslektaşı Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine girdi. İkili geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Ayrılık iddialarını soran gazetecilere Kenan İmirzalıoğlu cevap vererek iddialara son noktayı koydu. Peki, Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ayrılıyor mu? Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çifti ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

KENAN İMİRZALIOĞLU SİNEM KOBAL AYRILIYOR MU?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir restoran çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarını yalanladı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Gündem Magazin Haberler

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