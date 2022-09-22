Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ayrılıyor mu? Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çifti ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ayrılıyor mu? Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çifti ayrılıyor mu? İşte detaylar...