Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi nedir ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor sorularına yanıt aranıyor. Uzun süredir gelen projeleri değerlendiren Kenan İmirzalıoğlu, Eşkıya, Çiçek Abbas ve Fahriye Abla gibi kült filmlerin mimarı olan Yavuz Tuğrul'un hazırladığı yeni dizide rol alacak. Peki, Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? gündeme geliyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yanı sıra son olarak Alef dizisinde oynayan Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir gelen projeleri değerlendiriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN YENİ DİZİSİ NEDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İmirzalıoğlu; Türk sinema tarihine damgasını vuran Eşkıya, Muhsin Bey, Gönül Yarası, Çiçek Abbas ve "Fahriye Abla" gibi kült filmlerin mimarı Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş'in beraber hazırladığı dizide rol alacak. Dizinin yapım şirketi ise TMC Film oldu. Projenin detayları ise henüz netleşmedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN YENİ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Uzun süredir gelen projeleri değerlendiren Kenan İmirzalıoğlu, Eşkıya, Çiçek Abbas ve Fahriye Abla gibi kült filmlerin mimarı olan Yavuz Tuğrul'un hazırladığı yeni dizide rol alacak.