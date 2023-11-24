Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem kobal'ı aldattığı iddia ediliyor. Gelişme gündeme bomba gibi düştü. Peki, Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal boşanıyor mu, ayrıldı mı?

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal boşanıyor mu, ayrıldı mı?

Kim Milyoner Olmak İster programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşinin kendisini aldattığı yönünde çıkan iddialarla gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal boşanıyor mu, ayrıldı mı? İşte, detaylar…

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE SİNEM KOBAL BOŞANIYOR MU?

Sosyal medyada dolaşan dedikodular, Kenan İmirzalıoğlu'nun, eşi Sinem Kobal'ı aldatmış olabileceği yönünde. Bu iddialar, Sinem Kobal'ın yıllar önce canlandırdığı "Selana" karakterine yapılan bir atıfla, bir kullanıcının "Selana, aldatıldın haber doğru" şeklindeki paylaşımıyla alevlendi.

Haklarında daha önce de ayrıldıkları iddia edilen çift için geçtiğimiz aylarda da Sinem Kobal'ın evi terk ettiği söylenmişti. 2. çocuklarının doğumuyla birlikte çiftin sürekli tartışma krizi yaşadıkları ve bunun sonucunda İmirzalıoğlu'nun Kobal'ı aldattığı söylendi. Taraflardan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal boşanıyor mu ve ayrıldı mı gibi iddiaların herhangi bir gerçeklik payı yoktur.