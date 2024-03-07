Kenan Çil kimdir? HÜDA PAR Samsun Belediye Başkan Adayı Kenan Çil kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Samsun Belediye Başkan Adayı Kenan Çil kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kenan Çil kimdir? HÜDA PAR SamsunBelediye Başkan Adayı Kenan Çil nereli? Detaylar haberimizdedir…

KENAN ÇİL KİMDİR?

Kenan Çil, 31 Mart Yerel Seçimleri HÜDA PAR Samsun Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.