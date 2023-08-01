Kenan Ahmet Türkdoğan kimdir? Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Kenan Ahmet Türkdoğan kimdir? Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Kenan Ahmet Türkdoğan kimdir? Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş kimdir, hayatı!

KENAN AHMET TÜRKDOĞAN KİMDİR? PROF. DR. KENAN AHMET TÜRKDOĞAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Prof. Dr. Kenan Ahmet Tu¨rkdoğan, 1978 yılında Ünye ilçesi, Ordu'da doğdu. Orta öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Faku¨ltesi'ni kazandı. Mecburi hizmetinin ardından uzmanlık eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Faku¨ltesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2013 yılında Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Acil Servisi'nde yardımcı doçent olarak çalıştıktan sonra, 2017 yılında doçent olarak Adnan Menderes Üniversitesi'ne atandı. 2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Faku¨ltesi Bağcılar SUAM hastanesine atanan Tu¨rkdoğan, aynı tarihlerde Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Mu¨du¨rlu¨ğu¨ Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nı yu¨ru¨ttu¨. AFAD ile birlikte İstanbul Sağlık Afet Planı'nın geliştirilmesi gibi birçok projeyi yu¨ru¨ten Tu¨rkdoğan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyon ve ambulans sayısının artırılması da dahil olmak u¨zere birçok başarılı projeyi yu¨ru¨ttu¨. Kartal bina çökmesi ve Sabiha Gökçen uçak kazası gibi önemli olayların da yu¨ru¨tu¨cu¨su¨ olan Tu¨rkdoğan, AFAD ve Kızılay ile birlikte Elazığ Depremi çalışmalarına da katıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Tu¨rkdoğan, orta derecede Arapça ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Ordu Kumrulular Eğitim Ku¨ltu¨r Yardımlaşma Derneği başkan yardımcılığı görevini yu¨ru¨ten Tu¨rkdoğan'ın, ulusal ve uluslararası alanda 116 akademik çalışması bulunmaktadır. Şubat 2022 sayısında yayımlanan Kriter dergisinde "Sağlık Teknolojilerinin Geleceği Hakkında Zihin Haritası" adlı makaleyi yazdıktan sonra, Mart 2023'te ise "Du¨nyada ve Tu¨rkiye'de Afet Yönetimi" adlı bir makale yayımladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından pandemi yu¨ru¨tu¨lmesindeki çalışmaları nedeniyle bir teşekku¨r belgesi ve Kartal bina çökmesi ve Sabiha Gökçen uçak kazası gibi olaylardaki başarıları nedeniyle iki başarı belgesi verildi