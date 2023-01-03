Profesyonel ralli pilotu olan Ken Block hakkında merak edilenler var. Ralli sporu ile yakından ilgilenenlere kötü haber geldi. Merak edilenler arasında ise Ken Block öldü mü, neden öldü? Ken Block kimdir? soruları yer alıyor.

Ralli pilotu olan başarılı isim Ken Block'un ölümünün ardından sevenleri yasa boğuldu. Başarılı sporcu hakkında merak edilenler oldu. Peki, Ken Block öldü mü, neden öldü? Ken Block kimdir? İşte detaylar...

KEN BLOCK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Profesyonel ralli pilotu olan isim kar motoru kazası sonucunda 55 yaşında hayatını kaybetti. Rallicinin takımı olan Hoonigan'ın paylaşımı ise şöyle oldu;

"Ken Block'un bugün bir kar motosikleti kazasında hayatını kaybettiğini doğrulayabildiğimiz için en derin üzüntülerimizi paylaşıyoruz"

KEN BLOCK KİMDİR?

1967 Kaliforniya Long Beach'de doğan isim profesyonel ralli pilotudur. Skateboarding, snowboard gibi spor dalları ile de ilgilenmektedir.