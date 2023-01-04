Dünyaca ünlü eski ralli pilotu ve drift ustası Ken Block, 55 yaşında hayatını kaybetti. Gymkhana adlı videolarıyla tanınan Ken Block, arabasıyla gerçekleştirdiği akrobatik hareketler ve numaralarla spor dünyasında birçok kişinin ilgisini ve sevgisini kazanmıştı. Binlerce kişi Ken Block neden öldü? Ken Block kimdir? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Ken Block kimdir, kaç yaşında? Ken Block neden öldü? Detaylar haberimizde...

KEN BLOCK NEDEN ÖLDÜ?

Efsane ralli pilotu Ken Block, geçirdiği kar motoru kazası sonucu hayatını kaybetti. Hoonigan takımından yapılan açıklamada, "Ken Block'un yaptığı kar motosikleti kazası nedeniyle hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz. Ken, bir vizyoner, öncü ve ikondu. Her şeyden önemlisi bir baba ve eşti. Onu çok özleyeceğiz." kullandı. Kaza, ABD'nin Utah ilçesinin Wasatch ilçesinde gerçekleşti. Bir sporun tek başına sevilmesini sağlayan Ken Block'un ölümü spor dünyasında acı ile karşılandı.

KEN BLOCK KİMDİR?

Ken Block 21 Kasım 1967 Kaliforniya Long Beach doğumludur. Profesyonel ralli pilotudur. Ken Block birçok ekstrem sporla ilgilenmektedir ancak sadece ralli yönü bilinmektedir. 18 podyumu ve 7 yarış galibiyeti bulunan sporcu adını sadece ralli pilotu olarak değil yaptığı driftlerle de duyurmuştu. Aynı zamanda ayakkabı tasarımcısı ve geliştiricisi olan Block, DC Shoes'un da 2004'e kadar sahibiydi.

Efsane pilot Ken Block, 2005 yılında başlayan kariyeri boyunca Rally America'da 60 start yaptı, 18 podyum başarısı ve 7 galibiyet kazandı. 2007 yılında, X Games XIII Ralli etkinliğinde yarıştı ve gümüş madalya kazandı. Yine 2007 Rally America Ulusal Şampiyonası'nda 3., Rally New York USA yarışmasında ise birinci oldu. Ken, 2014 yılında başlayan FIA Dünya Ralli Şampiyonası kariyerinde, 26 start ve 2 podyuma ulaştı. Ken Block, geçtiğimiz yıllarda katıldığı Americas Rallycross Şampiyonası'nda ise 2 podyum ve 4 puan kazandı. Block, rallinin haricinde motokros, Kaykay (Skateboard) ve snowboard gibi sporlarda da yarışıyordu.