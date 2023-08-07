Kemerköy Termik santrali nerede? Sorusu vatandaşın gündeminde. Muğla'nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, yoğun güvenlik önlemi alınmasına rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Peki, Kemerköy Termik Santrali nerede? Kemerköy Termik Santrali ne zaman kuruldu, riskli mi? İşte detaylar…

Milas yangınında 5'inci gününde Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar alevler ulaştı. Milaslıları korkutan olay çok sürmeden gerçekleşti ve alevler termik santrale sıçradı. Peki, Kemerköy Termik Santrali nerede? Kemerköy Termik Santrali ne zaman kuruldu, riskli mi? İşte detaylar…

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ NEREDE?

Kemerköy Termik Santrali, Muğla ili Milas ilçesinde, linyit ile çalışan termik santraldir. Muğla'nın en büyük, Türkiye'nin ise 30. elektrik santrali ve 4. linyit santralidir.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ NE ZAMAN KURULDU, RİSKLİ Mİ?

984-93 yılları arasında 95 milyon ton rezerve sahip Hüsamlar linyit yatağını değerlendirmek üzere inşa edildi. 15 Eylül 1983'te 44. Türkiye Hükûmeti, Polonya merkezli Elektrim firmasınca santralin inşa edilmesi kararını aldı. 1984'te 304 milyon 355 bin dolar dış krediyle yapılması üzerine antlaşma imzalandı. 1993'te 300 metrelik bacası tamamlandı, 1994'te 1. ve 2. üniteler, 1995'te 3. ünite üretime başladı.

Santral, 27 Ağustos 2014'te Yeniköy Termik Santrali ile birlikte 2.671.000.000 (İkimilyaraltıyüzyetmişbirmilyon) Amerikan doları tutarla özelleştirme yoluyla IC İÇTAŞ Enerji – LİMAK Enerji ortaklığı'na devredildi.

Termik santral Ağustos 2021 Muğla yangınlarında zarar gördü. Yangın santralin bazı ünitelerine sıçradı ve hasara neden oldu. Yangınlar nedeniyle santraldeki üretim bir süreliğine durduruldu.

Santral, 630 MW kurulu gücü ile ortalama yıllık 2.642 GWh elektrik üretir. 210 MW güce sahip üç üniteden oluşur. Her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içerir. Her bir ünite günde 6.500 ton civarında olmak üzere günde toplam 21.600 ton yerli linyit kullanılmaktadır.Gökova Körfezi'nin kıyısına yapılan santral, kamuoyundan yoğun tepki aldı. Üretimin durdurulmasına yönelik yargı kararına karşın santral, faaliyetine Bakanlar Kurulu Kararı ile devam etti.

Maden genişletmesi amacıyla santrale Akbelen Ormanı'ndaki ağaçları kesme izni verildi, ancak 2021'de İkizköy'de köylüler protestoya devam etti ve iznin çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan verilmemesi gerektiğini öne sürerek dava açtı. Şirket, santral yapılırken Akbelen Ormanı kömür madenine tahsis edildiğini ve Orman Genel Müdürlüğü'nün burayı '2019 yılı endüstriyel plantasyon alanı' olarak tanımladığını belirtti.