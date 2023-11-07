Kemer Standı WTM Londra Turizm Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, WTM Londra Turizm Fuarı'nda Kemer standına büyük ilgi olduğunu belirtti. Başkan Topaloğlu, Kemer'in marka değerini artırmak için fuar kapsamında ikili görüşmelerine devam ettiklerini söyledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl 44'üncü kez kapılarını açan dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan WTM Londra Turizm Fuarı'nda Kemer standına büyük ilgi olduğunu söyledi.

Yaptığı ikili görüşmelerle Kemer'i en iyi şekilde tanıtmaya devam eden Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer standına gelen misafirlere Kemer tanıtımıyla ilgili broşür ve kitapçık veriyor.

Başkan Topaloğlu, Londra Fuarı'nda Kemer standını ziyaret eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ile de bir görüşme yaptı. Kavaloğlu ile yapılan görüşmede, Kemer'in pazar çeşitliliğinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Topaloğlu, Kemer'in önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirterek, "Kemer'in marka değerini artırmak için Londra Turizm Fuarı'nda ikili görüşmelerimize devam ediyoruz. İlçemize gelen İngiliz misafir sayısını daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Fuar alanında da buna yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyoruz. İngiliz pazarında Kemer'imizin çıtasını daha da yukarıya çıkaracağız. Kemer standımıza olan ilgiden oldukça memnunuz" dedi. - ANTALYA