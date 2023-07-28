Kemer'deki Orman Yangınından Haberdar Olan Tatilcilerin Yakınlarına Dron ve Kamera Görüntüleri İle Güven Veriliyor

Kemer'de çıkan orman yangınından endişe duyan tatilcilerin yakınları, dron ve kamera görüntüleri ile bölgenin güvenli olduğuna ikna ediliyor. Turizm tesislerinde tatil yapan turistlerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı helikopter ve uçak görüntüleri, yakınları tarafından paniğe neden olmuştu. Ancak Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, yangınla ilgili endişe yaşanmadığını belirtti ve turizmcilerin bölgeyi havadan görüntüleyerek, tatilcilerin yakınlarına gönderdiğini açıkladı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınından haberdar olan bölgedeki tatilcilerin paniğe kapılan yakınları, dron ve kamera görüntüleri ile bölgenin güvenli olduğuna ikna ediliyor.Kemer'de 24 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında çıkan ve bugün 5'inci günde de devam eden orman yangınıyla mücadele sürüyor. Havadan helikopter ve uçakların yanı sıra, karadan ormana yeni yollar açılarak arazözlerle müdahale edilen yangını, turizm tesislerinde tatil yapan turistler de yakından takip ediyor. Turistler denizde yüzerken su alan helikopter ve uçakların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşınca yakınları paniğe kapıldı. Kemer ilçesindeki acenteler ve otelleri arayan tatilcilerin yakınları, yangınla ilgili bilgi almaya başladı. Telefon trafiğine yoğun mesai ayıran turizmciler ve acenteler, çareyi bölgeyi havadan görüntüleyip, arayanlara göndermekte buldu. Yangınla ilgili bir endişeleri olmadığını belirten Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, En başından bu yana çok büyük bir endişe yaşanmadı. Tatilci ve turizmciyi etkileyen bir konumuz yok. Misafirler panik yaşamış olabilir. Denizde helikopter ve uçaklar su alıyor. Yüzerken misafirler izliyor. Tedirginliği olabilir. Haklı olabilirler ama açıklıyoruz dedi.

REZERVASYON İPTALİ YOK

Acentelerin kendilerini arayıp bilgi almak istediğini de belirten Yorulmaz, olumsuz bir durum olmadığını acente yetkililerine bildirdiklerini söyledi. Panik nedeniyle rezervasyonlarda iptal olup olmadığını da anlatan Yorulmaz, Bizde herhangi bir iptal yok. Akışımız devam ediyor. Otelci arkadaşlarımız da burada görev alan tüm personel de yiyecek ve içecek konusunda hassasiyet gösteriyor diye konuştu.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kemer Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akbaba da yangın nedeniyle panik yaşayanların ilçede tatil yapan turistler olmadığını, daha çok yakınları olduğunu söyledi. Akbaba, olumsuzluk olmadığını anlatmak için başvurdukları yöntemi ise şöyle anlattı

Daha çok panik yaşayanlar, tatilcilerimizin memleketlerindeki yakınları. Bizler de onları ikna için video çekerek gönderiyoruz. Dron ile görüntüler çekip, gönderdik. Güncel durumla ilgili de sürekli bilgi veriyoruz. Yangının tesislere uzaklığını gösteriyoruz. Hatta bazı tatilcilerimiz denizde yüzerken hemen yakınlarından su alan helikopterleri çekip, sosyal medyalarında paylaşıyor. Hatıra olarak. Tatillerini engelleyen bir durum yok.Akbaba, rezervasyon iptali olmadığını, misafirlerin tatillerine devam ettiğini, yeni tatilcilerin de bölgeye gelişlerinin sürdüğünü vurguladı. (DHA)