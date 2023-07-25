Kemer'deki orman yangınında vatandaşlar nöbet tutuyor

Antalya'nın gözde turizm merkezi Kemer'deki orman yangını devam ediyor

Vatandaşlar yangın tüpleriyle nöbet tutuyor

ANTALYA - Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kemer'de çıkan orman yangınında 6 saat geride kaldı. Karadan müdahale edilen yangında, bir grup genç de ellerinde yangın söndürme tüpleriyle beklerken, yangın alanı havadan da görüntülendi.

Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında başlayan orman yangını devam ediyor. Kemer Antalya kara yolunun sınırında ilerleyen yangına, 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavatör, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe belediyelerin araçlarıyla yoğun şekilde müdahale ediliyor. Yangına yakın bir yerdeki akaryakıt istasyonunun etrafında iş makineleriyle önlemler alındı. Vatandaşlar kendilerine düşecek bir görev için yol kenarlarında beklerken, yangın söndürme çalışmalarına yoğun şekilde devam ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de hem yol güzergahında, hem de bölgede devriye görevi yaparak yolların açık olmasını sağlıyor. Öte yandan bazı gençler ise ellerine aldığı yangın söndürme tüpleriyle yangının karşı yöne atlaması ihtimaline karşı nöbet tutuyor. Ayrıca yangının devam ettiği alan havadan da görüntülendi.

"Yardımımız olur diye buradayız"

Yangın tüpüyle bekleyen gençlerden Serhat Bulut, "Yangın tüplerini kontrol diyorum. İzmir'den tatile kuzenimin yanına geldim. Yangın 21.00 gibi başladı. Buraya geldik, yardımız olur diye. Burada yangın tüpleriyle bekliyoruz. Kozalak fırlar diye ateşin buraya gelmemesi için bekliyoruz" diye konuştu.

"Yangın tüpleriyle geldik"

Yangın haberinin ardından Antalya'dan Kemer'e gelen stajyer avukat Fatih Üçgül, "Bize düşen bir görev olur diye yangın tüpleriyle buraya geldik. Onun için buradayız. Burası kızılcan ormanları var. Kozalaklar patlayınca vatandaşların yaşadığı yerlere gelmemesi için önlem aldık. Sabaha kadar buradayız" dedi.