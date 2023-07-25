Kemer'deki Orman Yangını 120 Hektarı Etkiledi

BAKAN ERSOY: YANGIN 120 HEKTARDA ETKİLİ

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer ilçesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam ile birlikte yangının son durumu hakkında bilgi verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan Yangın Komuta Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, "Dün gece 21.08 sıralarında Antalya Kemer Değirmendere Mahallesi'nde orman yangını başladı, mezarlık civarında. Gece tabi havanın kararmış olması nedeniyle hava müdahalesi yapılamadı. Yangın gece boyunca yaklaşık 100 hektara yayıldı. Sabaha kadar 20 hektar daha eklendi ve 120 hektarda etkili oluyor. Günün ağarmasıyla birlikte Orman Genel Müdürlüğümüz, valiliğimiz ve itfaiye ekipleriyle birlikte havadan da müdahale başladı. Gece boyunca karadan yangın bölgesi kuşatıldı. Burası milli park sınırları içinde olduğundan erişim zorluğu var, yani kısıtlı yol imkanı var orman içerisinde. Gece boyunca müdahale edilecek orman yolları ekipler tarafından açıldı ve havanın ağarmasıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale başladı" dedi.

"Ama normal, şu an nem yok bölgede hava çok sıcak. İkisi bir olduğu zaman maalesef bu bölgede orman yangınları kaçınılmaz oluyor. Ama hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Bu sene Orman Genel Müdürlüğümüz araç ve ekipman konusunda çok iyi hazırlıklı ve hızlı şekilde yangınlara ilgili valiliklerle anında müdahale ediyorlar. Şu anda Akdeniz çanağında bu süreci en başarılı yöneten ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu sene çok hazırlıklıyız, inşallah en az kayıpla bu yangın dönemini atlarız diye düşünüyorum."