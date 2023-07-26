Üye Girişi
Haberler

Kemer'de yangın söndü mü? Kemer'de yangın devam ediyor mu?

Gündem Haberleri

Antalya'nın Kemer ilçesinde 26 saati aşkın devam eden orman yangınıyla ilgili Kemer'de yangın söndü mü? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Peki, Kemer'de yangın söndü mü? Kemer'de yangın devam ediyor mu?

Vatandaşlar Antalya Kemer'de başlayan orman yangınına ilişkin Kemer'de yangın söndü mü? Sorusunu araştırıyor. Yangının son durumu hakkında bilgi almak isteyen kişiler tarafından araştırmalar sürüyor. ar bir kanyona sıkıştırılan orman yangınında, hava desteğinin sonlanmasının ardından tekrar alevler yükseldi. Alevlerin geceyi aydınlattığı bölgeye gece görüşlü 5 helikopter sevk edildi. Peki, Kemer'de yangın söndü mü? Kemer'de yangın devam ediyor mu?

KEMER'DE YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Kemer ilçesinde dün akşam sat 21.08'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğle saatlerine doğru rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Bin 50'nin üzerinde personelin karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazözle destek verildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title