Antalya'nın Kemer ilçesinde 26 saati aşkın devam eden orman yangınıyla ilgili Kemer'de yangın söndü mü? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Peki, Kemer'de yangın söndü mü? Kemer'de yangın devam ediyor mu?

Vatandaşlar Antalya Kemer'de başlayan orman yangınına ilişkin Kemer'de yangın söndü mü? Sorusunu araştırıyor. Yangının son durumu hakkında bilgi almak isteyen kişiler tarafından araştırmalar sürüyor. ar bir kanyona sıkıştırılan orman yangınında, hava desteğinin sonlanmasının ardından tekrar alevler yükseldi. Alevlerin geceyi aydınlattığı bölgeye gece görüşlü 5 helikopter sevk edildi. Peki, Kemer'de yangın söndü mü? Kemer'de yangın devam ediyor mu?

KEMER'DE YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Kemer ilçesinde dün akşam sat 21.08'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğle saatlerine doğru rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Bin 50'nin üzerinde personelin karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazözle destek verildi.