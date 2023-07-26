Antalya'nın Kemer ilçesinde 26 saati aşkın devam eden orman yangınıyla ilgili son detaylar merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından Kemer'de yangın mı var? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kemer'de yangın mı var? Antalya Kemer'de yangın söndürüldü mü? Kemer'de orman yangını devam ediyor mu?

Kemer'de yangın mı var? Sorusu, sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda yer alan görüntüler ile birlikte gündeme geliyor. Vatandaşlar Antalya Kemer'de başlayan orman yangınına ilişkin Kemer'de yangın mı var? Antalya Kemer'de yangın söndürüldü mü? Sorularına internet üzerinde yanıt arıyor. Dar bir kanyona sıkıştırılan orman yangınında, hava desteğinin sonlanmasının ardından tekrar alevler yükseldi. Alevlerin geceyi aydınlattığı bölgeye gece görüşlü 5 helikopter sevk edildi. Peki, Kemer'de yangın mı var? Antalya Kemer'de yangın söndürüldü mü? Kemer'de orman yangını devam ediyor mu?

KEMER'DE YANGIN MI VAR?

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün akşam başlayan orman yangını 26. saatinde de devam ediyor. Bir noktada tekrar alevlenen yangına gece görüş özelliği taşıyan 5 helikopter yoğun müdahalede bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde süren yangın hariç diğer bölgelerdeki tüm yangınların kontrol altına alındığı söyledi.

ANTALYA KEMER'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kemer ilçesinde dün akşam sat 21.08'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğle saatlerine doğru rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Bin 50'nin üzerinde personelin karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazözle destek verildi.