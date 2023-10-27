Kemer'de Korsan Taşımacılık Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
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Antalya'nın Kemer ilçesinde yetki belgesi olmadan korsan taşımacılık yapan bir aracın sürücüsüne 20 bin 342 lira ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan araçta bulunan yolcular, sürücü ile anlaşarak Antalya Havalimanı'na gitmek istediklerini belirtti. Sürücüye yüksek miktarda ceza kesilirken, araç da trafikten men edildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yetki belgesi olmadan "korsan taşımacılık" yapan aracın sürücüsüne 20 bin 342 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beldibi Mahallesi'nde korsan taksicilere yönelik yapılan uygulamada 07 ADG 504 plakalı otomobil durduruldu.
Araçta bulunan İ.T. ve S.Ö, kendilerini Antalya Havalimanına götürmesi için 700 lira karşılığında sürücü B.G. ile anlaştıklarını belirtti.
Yapılan işlemlerin ardından sürücüye toplam 20 bin 342 lira ceza kesildi, araç 60 gün trafikten men edildi.