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Kemer'de Korsan Taşımacılık Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Antalya'nın Kemer ilçesinde yetki belgesi olmadan korsan taşımacılık yapan bir aracın sürücüsüne 20 bin 342 lira ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan araçta bulunan yolcular, sürücü ile anlaşarak Antalya Havalimanı'na gitmek istediklerini belirtti. Sürücüye yüksek miktarda ceza kesilirken, araç da trafikten men edildi.