2019 Antalya yerel seçimleri, Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Seçim sonuçları kapsamında Antalya Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Peki, Kemer Belediyesi hangi parti? Kemer Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Kemer'in Belediye Başkanı Necati Topaloğlu hangi partiden?

Kemer Belediyesi hangi parti? Sorusu, özellikle son zamanlarda gündeme gelen haberler ile birlikte merak ediliyor. 2019 Antalya yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. CHP mecliste sandalyelerin çoğunluğunu kazandı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sandalye kazandı ancak çoğunluğu sağlayamadı. Peki, Kemer Belediyesi hangi parti? Kemer Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Kemer'in Belediye Başkanı Necati Topaloğlu hangi partiden?

KEMER BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Necati Topaloğlu 2019 Antalya yerel seçimleri ile birlikte DSP'den Kemer Belediyesi belediye başkanı seçildi. Antalya Kemer İlçesi Seçim Sonuçları 2019 verilerini aşağıda yer almakta olan tablo ile görebilir ve sonuçlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

NECATİ TOPALOĞLU KİMDİR?

1955 doğumludur. Fethiye'nin Seki köyündendir. İlköğrenimini Seki'de tamamladı. Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu'nda okudu. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Programı ile mesleki kariyerini geliştirdi. On yıl kadar, ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yaptı. Bu on yıllık sürede sürekli araştırdı, sorguladı, kendini geliştirdi. 1985 yılında eşi Fikriye Topaloğlu'nun "ebe" olarak Göynük Sağlık Ocağı'na tayini ile birlikte Göynük İlköğretim Okulu'na atandı. Aynı okulda kesintisiz on sekiz yıl görev yaptıktan sonra 2002 yılında emekliliğe ayrıldı. 2004 yılı yerel seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun desteğiyle Göynük Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini iki dönem üst üste sürdürdü. 2007 yılında yaptığı çalışmalarla Akdeniz Bölgesi'nde "En Başarılı Belde Belediye Başkanı" seçildi. 2014 yılında çıkan yasa ile Göynük Beldesi, Kemer Belediyesi'ne bağlanınca görevini tamamlamış oldu.

On yıllık Belediye Başkanlığı süresince beldesine; 1 Meslek Yüksek Okulu, 1 Fen Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 öğrenci yurdu, 1 anaokulu kazandırdı. Beldede yaşayan öğrenciler için üniversite hazırlık kursları, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesi, ulaşımlarının sağlanması, burs temini gibi eğitime destek çalışmaları yaptı. Sanatsal ve kültürel çalışmaları, halkın ihtiyaçlarına çözüm üretme becerileriyle halkın sevgisini kazandı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2014-2019 yılları arasında aktif siyasi yaşamına ara verdi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde halkın tercihiyle Kemer Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.