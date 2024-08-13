Kemankeş 2 nedir? Kemankeş 2 füzesi özellikleri neler?

Kemankeş 2 nedir? Baykar tarafından geliştirilen 'Kemankeş 2' mini akıllı seyir füzesi, sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Kemankeş 2 füzesi özellikleri neler? Detaylar haberimizdedir…

KEMANKEŞ 2 NEDİR?

Kemankeş 2, yapay zekâ destekli oto pilot sistemi sayesinde otonom uçuş gerçekleştirerek stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilen bir mini akıllı seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen KEMANKEŞ 2, yerli jet motoru ile düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere hızla ulaşarak etkili operasyonlar gerçekleştirebilir.

Füze, 200+ kilometre görev menzilinin yanı sıra yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde zorlu hava koşullarında bile hedeflerini doğru bir şekilde tanıyıp imha edebilir. Gece ve gündüz her türlü hava koşulunda kullanılabilen KEMANKEŞ 2, anti-jamming teknolojisi ile elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapma kapasitesine sahiptir. Ayrıca, elde ettiği veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlar.

KEMANKEŞ 2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Temel uçuş performans kriterleri

200 Km+ Operasyonel Menzil

27.000 Feet Azami İrtifa

1 Saat Azami Uçuş Süresi

0.5 Metre Yükseklik

2.5 Metre Uzunluk

1.4 Metre Kanat Açıklığı

70 Kilogram Azami Ağırlık

20 Kilogram Faydalı Yük

+0.6 Mach Dalış Sürati

Kamera Sistemi