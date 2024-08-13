Kemankeş 2 nedir? Kemankeş 2 füzesi özellikleri neler?
Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesi özellikleri merak ediliyor. Savunma sanayi şirketlerinden Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi 'Kemankeş 2', sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Peki, Kemankeş 2 nedir?
Kemankeş 2 nedir? Baykar tarafından geliştirilen 'Kemankeş 2' mini akıllı seyir füzesi, sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Kemankeş 2 füzesi özellikleri neler? Detaylar haberimizdedir…
KEMANKEŞ 2 NEDİR?
Kemankeş 2, yapay zekâ destekli oto pilot sistemi sayesinde otonom uçuş gerçekleştirerek stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilen bir mini akıllı seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen KEMANKEŞ 2, yerli jet motoru ile düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere hızla ulaşarak etkili operasyonlar gerçekleştirebilir.
Füze, 200+ kilometre görev menzilinin yanı sıra yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde zorlu hava koşullarında bile hedeflerini doğru bir şekilde tanıyıp imha edebilir. Gece ve gündüz her türlü hava koşulunda kullanılabilen KEMANKEŞ 2, anti-jamming teknolojisi ile elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapma kapasitesine sahiptir. Ayrıca, elde ettiği veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlar.
KEMANKEŞ 2 ÖZELLİKLERİ NELER?
Temel uçuş performans kriterleri
- 200 Km+ Operasyonel Menzil
- 27.000 Feet Azami İrtifa
- 1 Saat Azami Uçuş Süresi
- 0.5 Metre Yükseklik
- 2.5 Metre Uzunluk
- 1.4 Metre Kanat Açıklığı
- 70 Kilogram Azami Ağırlık
- 20 Kilogram Faydalı Yük
- +0.6 Mach Dalış Sürati
Kamera Sistemi
- Yapay Zekâ Destekli Oto Pilot Sistemi
- Yerli Jet Motoru
- Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Seti
- Elektronik Karıştırmaya Karşı Anti-Jamming Sistemi
- Gece ve Gündüz Şartlarında Kullanım