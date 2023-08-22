Kemalpaşa Kadın Üretici Pazarı Yoğun İlgi Görüyor

Kemalpaşa Belediyesi'nin kadınların bütçelerine katkı sağlaması ve sosyalleşmesi için 2019 yılında rekreasyon alanında kurduğu Kemalpaşa Kadın Üretici Pazarı yoğun ilgi görüyor. Ürünlerini satacak sağlıklı bir ortam bulamayan, sayısı 100'ü aşkın üretici kadın, Kemalpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ile ürünlerini kazanca dönüştürüyor.

Kemalpaşa Belediyesi'nin kadınların bütçelerine katkı sağlaması ve sosyalleşmesi için 2019 yılında rekreasyon alanında kurduğu Kemalpaşa Kadın Üretici Pazarı yoğun ilgi görüyor.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından yerel üretici kadınların ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla rekreasyon alanında kurulan Kadın Üretici Pazarı vatandaşlardan beğeni topluyor. Ürünlerini satacak sağlıklı bir ortam bulamayan, sayısı 100'ü aşkın üretici kadın, Kemalpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ile ürünlerini kazanca dönüştürüyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın talimatı ile 2019 yılında kurulan ve kadınlara sosyal, hukuksal ve psikolojik destekler sağlayan Kadın Danışma Merkezi çatısı altında yürütülen çalışma halktan beğeni topluyor.

Yerel üreticilerin daima yanında olduklarını belirten Başkan Karakayalı, "Göreve geldikten sonra kurmuş olduğumuz Kadın Danışma Merkezi'nin çatısı altında Kemalpaşalı kadınlarımızın tüm sorunlarına yanıt verdik ve her alanda yanlarında olduk. Kadın Üretici Pazarı da emekçi, üretken kadınlarımızın üretmiş oldukları ürünleri değerlendirmeleri için önemli bir fırsat oldu. Pazarın devamını ve sürekliliğini diliyorum. Kadınların emeği ile Kemalpaşa'mız daha da güzelleşecek" dedi.