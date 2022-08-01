Türk sinemasının başarılı isimlerinden Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni ilişkisini duyurdu. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Alkan'ın 3 aydır 44 yaşındaki Kemal Yıldız isimli iş insanıyla birlikte olduğu öğrenildi. Ardından Kemal Yıldız'ın hayatı merak edildi. Peki, Kemal Yıldız kimdir? Banu Alkan'ın sevgilisi Kemal Yıldız kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...

KEMAL YILDIZ KİMDİR? BANU ALKAN'IN NİŞANLISI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Onur Akay, Banu Alkan'ın nişanlısının 44 yaşında ve 1.98 boyunda olduğunu açıklayarak, "Banu Alkan şimdilerde çok büyük bir aşk yaşıyor. Kendisinden 20 yaş küçük 44 yaşındaki iş insanı Kemal Yıldız'la İstanbul'da bir mekânda tanıştılar. O akşam Kemal Yıldız, Banu Alkan'ın yanına oturmak istiyor ve Banu Alkan da bunu kabul ediyor ve yanına oturan 1.98 boyundaki genç ve yakışıklı erkeğe baktığında, George Clooney'e benzeterek ilk görüşte aşık oluyor." ifadelerini kullandı.

Çiftin düğün tarihini ve düğünle ilgili detayları da açıklayan Akay, "Mutlu çiftimiz Eylül ayının ikinci haftası Fransa Konsolosluğu'nda nikâh yaptıktan sonra, Fransa'da kiralanan tarihi bir binada ve çok özel davetlilerin katılacağı düğünle dünya evine girecek." dedi.